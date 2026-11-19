В советском кино мужчины успевали влюбляться, попадать в неприятности, совершать подвиги и принимать решения, которые меняли всю их жизнь. Но даже у самых романтичных и непутёвых героев была работа, на которую приходилось возвращаться после очередного приключения. В Международный мужской день, 19 ноября, Life.ru предлагает вспомнить профессии восьми знакомых персонажей. За каждый правильный ответ начисляйте себе по одному баллу!