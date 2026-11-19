Тест: Любовь любовью, а на работу кто пойдёт? Вспомните профессии 8 героев советского кино!
19 ноября отмечается Международный мужской день. В честь праздника Life.ru предлагает вспомнить молодых людей из советского кино и их профессии. Мы знаем про их романы, ссоры и невероятные приключения, но сможете ли вы ответить, чем эти герои зарабатывали на жизнь?
Обложка © Кадр из фильма «Старики-разбойники», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов. Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных. Кадр из фильма «Весна на Заречной улице», режиссёры Марлен Хуциев и Феликс Миронер, сценарист Феликс Миронер.
В советском кино мужчины успевали влюбляться, попадать в неприятности, совершать подвиги и принимать решения, которые меняли всю их жизнь. Но даже у самых романтичных и непутёвых героев была работа, на которую приходилось возвращаться после очередного приключения. В Международный мужской день, 19 ноября, Life.ru предлагает вспомнить профессии восьми знакомых персонажей. За каждый правильный ответ начисляйте себе по одному баллу!
А чья профессия из советского кино удивила вас больше всего? Если хочется продолжить проверку памяти, попробуйте узнать семь фильмов Ивана Пырьева по кадрам, вспомнить восемь сцен из фильмов про студентов или угадать города, в которых разворачивались события советских картин.