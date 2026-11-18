Тест: Под бородой Деда Мороза скрылись 6 актёров. Если не узнаете хотя бы 4/6, то подарков не ждите!
18 ноября Дед Мороз празднует день рождения, и пора вспомнить его самые неожиданные появления на экране. Одни звёзды были настоящими волшебниками, другим пришлось надеть бороду ради хитрого плана. А вы узнаете известных актёров под шапкой и усами?
Обложка © Кадр из фильма «Морозко», режиссёр Александр Роу, сценаристы Николай Эрдман, Михаил Вольпин. Кадр из фильма «Новогодние приключения Маши и Вити», режиссёры Игорь Усов, Геннадий Казанский, сценарист Павел Финн.
18 ноября в России отмечают день рождения Деда Мороза, без которого трудно представить новогодние праздники. За десятилетия зимнего волшебника играли десятки известных артистов, причём некоторым хватало одной сцены, чтобы навсегда запомниться зрителям. Мы привыкли узнавать любимых актёров по голосу, улыбке и характерным жестам, но что, если спрятать их под густой белой бородой? Life.ru собрал шесть кадров из советских фильмов и предлагает проверить, сможете ли вы узнать знакомые лица в праздничных костюмах.
А кто из киношных Дедов Морозов вам нравится больше всего? Делитесь в комментариях! Если хочется продолжить проверять свою память, Life.ru предлагает ещё три испытания. Попробуйте угадать фильмы Ивана Пырьева по одному кадру, затем вспомнить восемь советских картин про студентов, а напоследок проверить, насколько хорошо вы помните улики из детективов СССР.