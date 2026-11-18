18 ноября в России отмечают день рождения Деда Мороза, без которого трудно представить новогодние праздники. За десятилетия зимнего волшебника играли десятки известных артистов, причём некоторым хватало одной сцены, чтобы навсегда запомниться зрителям. Мы привыкли узнавать любимых актёров по голосу, улыбке и характерным жестам, но что, если спрятать их под густой белой бородой? Life.ru собрал шесть кадров из советских фильмов и предлагает проверить, сможете ли вы узнать знакомые лица в праздничных костюмах.