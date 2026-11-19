Магнитные бури 19–21 ноября: Солнце отомстило. Станет ли ночная магнитная буря G1 первой в новой серии? Оглавление Что вызвало магнитную бурю 19 ноября Магнитные бури сегодня и завтра: прогноз на 19, 20 и 21 ноября Возможен ли повторный удар к выходным? Небольшая корональная дыра, в силе которой сомневались даже учёные, всё-таки вызвала магнитную бурю. Земля отреагировала на солнечный ветер лишь спустя двое суток. Станет ли ночной удар началом новой серии? Life.ru проверил прогноз ИКИ РАН на 19, 20 и 21 ноября. 7631 7631 Магнитные бури 19, 20, 21 ноября: геошторм G1 и прогноз ИКИ РАН на 3 дня с графиками. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ещё в начале недели астрономы обсуждали, способна ли небольшая корональная дыра вызвать заметные возмущения. Life.ru рассказывал об этой солнечной малютке: расчёты предупреждали о буре, хотя сам объект не выглядел внушительно. Затем на Солнце участились вспышки и появились облака плазмы. Теперь особенно важно разобраться, что именно повлияло на Землю и есть ли основания ждать продолжения магнитной бури, которая уже накрыла нашу планету сегодня с утра на три часа.

Что вызвало магнитную бурю 19 ноября

На Земле произошла вторая с начала ноября магнитная буря. График © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Слабую магнитную бурю G1 зарегистрировали с 03:00 до 06:00 мск. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщила об этом в 07:31. По её оценке, Земля отреагировала на поток из корональной дыры, под воздействием которого находилась со вторника. Скорость и температура солнечного ветра умеренно выросли, но магнитосфера около двух суток удерживалась ниже порога бури. Учёные предположили, что сработал накопительный эффект. Это вторая магнитная буря ноября: предыдущую наблюдали 7–8 числа. Уже в следующей сводке учёные лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о возвращении геомагнитных индексов в зелёную зону.

На самом Солнце за последние двое суток тоже происходили изменения. Астрономы зафиксировали две вспышки класса M и около 40 событий класса C. Были и небольшие выбросы плазмы, однако, по данным лаборатории, эти облака прошли мимо Земли. Поэтому связывать утреннюю магнитную бурю с попаданием в планету плазмы от одной из недавних вспышек неверно. К утру четверга число и мощность вспышек снова начали снижаться.

Магнитные бури сегодня и завтра: прогноз на 19, 20 и 21 ноября

Магнитные бури сегодня и завтра: прогноз на 19, 20, 21 ноября 2026 года от ИКИ РАН. График © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Магнитная буря сегодня, 19 ноября, чего ждать дальше? В интервале 03:00–06:00 мск индекс Kp достиг 5, что соответствует уровню G1. После утреннего эпизода графики ИКИ РАН показывают снижение. На 09:00–12:00 приходится Kp 2,3, на следующие три часа Kp 2. С 15:00 до 21:00 ожидается Kp 1,5, а поздним вечером показатель поднимется до Kp 2,5. Повторного достижения Kp 5 в этом расчёте ИКИ РАН нет.

Будет ли магнитная буря завтра, 20 ноября? В пятницу самый заметный подъём ожидается утром. С 03:00 до 06:00 мск прогнозируется Kp 3, а с 06:00 до 09:00 индекс достигает суточного максимума Kp 3,3. Затем активность снижается, минимум Kp 1,7 приходится на 15:00–18:00. Вечером Kp возвращается к 2,6. Вероятность магнитной бури в пятницу составляет 7%. На возмущённое состояние магнитосферы приходится 25%, на спокойную геомагнитную обстановку — 68%.

Официальный график вероятности магнитной бури от ИКИ РАН на 19–21 ноября 2026 года. © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Ожидаются ли магнитные бури в Москве 21 ноября? Суббота начинается с Kp 3. Утром показатель колеблется от 2,3 до 2,6, с 09:00 до 15:00 держится около Kp 2. Самый низкий уровень, Kp 1,5, ожидается с 15:00 до 18:00 мск. Вечером индекс составит Kp 2. Магнитная буря в основном сценарии не прогнозируется. В субботу вероятность магнитной бури также составляет 7%. Возмущения ожидаются с вероятностью 25%, спокойное состояние магнитосферы с вероятностью 68%.

Возможен ли повторный удар к выходным?

По свежему прогнозу магнитных бурь, после утреннего эпизода 19 ноября нового геошторма в ближайшие трое суток не ожидается. Среди оставшихся интервалов выделяется утро пятницы, однако его максимум Kp 3,3 заметно ниже порога G1. Сейчас данные не дают оснований обещать вторую волну или многодневную бурю. Следить за изменениями лучше по обновляемым трёхдневным графикам, а разобраться в обозначениях поможет календарь магнитных бурь на ноябрь от Life.ru.

Life.ru напоминает метеозависимым: при головной боли полезно вовремя поесть, выпить воды и дать глазам отдохнуть от экрана. При повторяющихся приступах начните вести дневник головных болей,с записями как минимум за две недели обратитесь к врачу. Невролог поможет разобраться, что провоцирует недомогание. Внезапная необычайно сильная головная боль или нарушение речи требуют экстренной помощи, независимо от прогноза магнитных бурь.

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Авторы Карина Морозова