Снег не собирается прекращаться — Москву ждут ещё сутки осадков
Снегопад в Москве продлится до ночи 19 ноября
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Снегопад в Москве продлится ещё около суток. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
По прогнозам синоптиков, мокрый снег вперемешку с дождём продолжит идти вечером 18 ноября и на протяжении следующего дня.
Коммунальные службы непрерывно отслеживают состояние столичных дорог. При необходимости специалисты проводят работы с учётом погодных условий.
Ранее Life.ru сообщал, что Москву и Подмосковье накрыл снег с дождём, из-за чего столичный Дептранс рекомендовал автомобилистам пересесть на общественный транспорт. Водителей предупредили об ухудшении дорожной обстановки, а пешеходов — о риске гололедицы.