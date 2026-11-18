Снегопад в Москве продлится ещё около суток. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

По прогнозам синоптиков, мокрый снег вперемешку с дождём продолжит идти вечером 18 ноября и на протяжении следующего дня.

Коммунальные службы непрерывно отслеживают состояние столичных дорог. При необходимости специалисты проводят работы с учётом погодных условий.