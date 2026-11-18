Роскосмос опубликовал спутниковые кадры циклона, который принёс снегопад в Москву. Снимки появились в официальном канале госкорпорации в Telegram-канале.

В Роскосмосе сообщили, что циклон, принёсший первый снег в Москву, попал в объективы спутников «Электро-Л» и «Арктика-М». Космические аппараты отслеживают его прохождение, позволяя наблюдать за изменениями погодной обстановки.

На опубликованных кадрах показан циклон, прохождение которого отслеживают российские космические аппараты. С помощью спутников специалисты наблюдают за изменениями погоды над столичным регионом.