Москва под снежным циклоном: Роскосмос показал впечатляющие кадры из космоса
Роскосмос показал спутниковые снимки снежного циклона над Москвой
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Роскосмос опубликовал спутниковые кадры циклона, который принёс снегопад в Москву. Снимки появились в официальном канале госкорпорации в Telegram-канале.
В Роскосмосе сообщили, что циклон, принёсший первый снег в Москву, попал в объективы спутников «Электро-Л» и «Арктика-М». Космические аппараты отслеживают его прохождение, позволяя наблюдать за изменениями погодной обстановки.
На опубликованных кадрах показан циклон, прохождение которого отслеживают российские космические аппараты. С помощью спутников специалисты наблюдают за изменениями погоды над столичным регионом.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как спутники Роскосмоса запечатлели другой циклон над Москвой. Тогда кадры также позволили увидеть масштаб атмосферного вихря с высоты орбиты.