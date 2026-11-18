Снегодождь начался в Москве и Подмосковье утром 18 ноября. Осадки в виде снега, мокрого снега и дождя ожидаются в столичном регионе на протяжении дня. Из-за ухудшения погоды Дептранс призвал москвичей по возможности отказаться от личных автомобилей и пересесть на городской транспорт.

В Москве и Подмосковье начался снег с дождём. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ elena.krizhevskaya, alveradorohova, uznaya.bitsa, shaltakbayn

По данным Московского метеобюро, в столице сохраняется риск гололедицы, а порывы ветра могут достигать 10–13 метров в секунду. Синоптики предупреждают, что при температуре около нуля снег будет смешиваться с дождём, создавая опасные условия на дорогах и тротуарах.

В Дептрансе Москвы рекомендовали выбирать метро, МЦК и МЦД, чтобы избежать задержек в пути. Если поездку на автомобиле нельзя отложить, водителей просят не выезжать в часы пик — с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.

Автомобилистам также советуют снизить скорость, увеличить дистанцию и отказаться от резких манёвров. Особую осторожность следует соблюдать на мостах, эстакадах и возле пешеходных переходов. Водителей отдельно предупредили об опасности поездок на летней резине.

Ранее Life.ru рассказывал о прогнозе синоптика Евгения Тишковца, который ожидал формирования снежного покрова высотой до трёх сантиметров к утру 18 ноября. По его оценке, снег задержится ненадолго: уже к пятнице он может полностью растаять из-за потепления.

При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил о трёх волнах осадков. Следующая ожидается в ночь с 19 на 20 ноября, ещё одна — в субботу. Дневная температура к концу рабочей недели может повыситься до плюс шести градусов.