Москва с высокой вероятностью встретит Новый год со снегом, хотя привычных зимних сугробов в столице может и не быть. За последние 90 лет полностью бесснежный праздник выпал москвичам лишь однажды. Об этом ТАСС рассказал начальник отдела метеорологии и климата Центрального УГМС Николай Терешонок.

«На Новый год 31 декабря наличие снежного покрова весьма вероятно», — отметил специалист.

По его словам, единственный за весь период наблюдений случай полного отсутствия снега пришёлся на 2017 год. Однако даже если снег к празднику выпадет, его количество может оказаться значительно меньше привычного. Так, в 2013, 2015, 2019 и 2024 годах высота снежного покрова составляла всего 2–6 сантиметров при климатической норме около 16 сантиметров.

При этом предстоящий декабрь обещает быть сравнительно тёплым. Средняя температура воздуха, по оценке климатолога, составит от минус четырёх до нуля градусов. В зависимости от развития погодных процессов это соответствует климатической норме либо превышает её на 1–4 градуса. Терешонок предупредил, что в течение месяца возможны чередования похолоданий и оттепелей.

Ранее Life.ru рассказывал о сроках наступления метеорологической зимы в Москве. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже нуля во второй половине ноября. При этом формирование постоянного снежного покрова ожидалось не раньше конца ноября — начала декабря.

Между тем первый мокрый снег в столице уже прошёл 3 ноября. Холодный атмосферный фронт принёс осадки, которые местами ненадолго покрыли землю. В ночь на 12 ноября снег вернулся, однако днём температура вновь поднялась выше нуля, и осадки сменились дождём. Синоптики подчеркнули, что такие кратковременные снегопады ещё не означают окончательного наступления зимы.