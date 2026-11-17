В ночь на среду, 18 ноября, в Москве начнётся снегопад, который принесёт холодный атмосферный фронт. К утру улицы столицы могут покрыться снегом высотой от одного до трёх сантиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозу синоптика, во вторник в столице сохранится преимущественно облачная погода без существенных осадков. Температура воздуха составит от нуля до плюс трёх градусов, а юго-восточный ветер усилится до 4–9 метров в секунду. При этом атмосферное давление начнёт снижаться и достигнет 741 миллиметра ртутного столба. Это станет одним из признаков приближающейся перемены погоды.

Основной снегопад ожидается утром 18 ноября. Согласно актуальному прогнозу, наиболее вероятны осадки в период с семи часов утра до полудня. Ночью температура может опуститься до минус двух градусов, поэтому на дорогах и тротуарах местами возможна гололедица.

Впрочем, зимний пейзаж задержится ненадолго. Уже в четверг, 19 ноября, воздух начнёт прогреваться, а осадки могут перейти в дождь. По словам Тишковца, к пятнице, 20 ноября, выпавший снег полностью растает. Однако надолго прощаться с зимой москвичам не придётся. Синоптик прогнозирует возвращение снегопадов в начале следующей недели, когда в столичный регион вновь придёт похолодание.