Столица побелеет уже к утру: Москвичей предупредили о снегопаде
Синоптик Тишковец: В Москве 18 ноября выпадет до трёх сантиметров снега
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В ночь на среду, 18 ноября, в Москве начнётся снегопад, который принесёт холодный атмосферный фронт. К утру улицы столицы могут покрыться снегом высотой от одного до трёх сантиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По прогнозу синоптика, во вторник в столице сохранится преимущественно облачная погода без существенных осадков. Температура воздуха составит от нуля до плюс трёх градусов, а юго-восточный ветер усилится до 4–9 метров в секунду. При этом атмосферное давление начнёт снижаться и достигнет 741 миллиметра ртутного столба. Это станет одним из признаков приближающейся перемены погоды.
Основной снегопад ожидается утром 18 ноября. Согласно актуальному прогнозу, наиболее вероятны осадки в период с семи часов утра до полудня. Ночью температура может опуститься до минус двух градусов, поэтому на дорогах и тротуарах местами возможна гололедица.
Впрочем, зимний пейзаж задержится ненадолго. Уже в четверг, 19 ноября, воздух начнёт прогреваться, а осадки могут перейти в дождь. По словам Тишковца, к пятнице, 20 ноября, выпавший снег полностью растает. Однако надолго прощаться с зимой москвичам не придётся. Синоптик прогнозирует возвращение снегопадов в начале следующей недели, когда в столичный регион вновь придёт похолодание.
Ранее Life.ru рассказывал, когда снегопады ожидаются в Москве, Петербурге и других регионах России с 16 по 22 ноября. Согласно прогнозу, в столице 18 ноября возможны мокрый снег и гололедица, однако последующее потепление не позволит сформироваться устойчивому снежному покрову. При этом наиболее сложная погодная обстановка ожидается в отдельных районах Сибири и Дальнего Востока, где прогнозируются метели, сильные осадки и порывистый ветер.