Три волны осадков ждут Москву и Подмосковье в ближайшие дни. При этом вторник, 17 ноября, станет последним солнечным днём на этой рабочей неделе: уже к вечеру на западе области начнутся осадки. Об этом RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Днём в столице ожидается +1…+3 °C. То есть погода пока остаётся прохладной, но без резких перемен.

В среду, 18 ноября, утром всё начнётся со снега, который затем перейдёт в дождь. Именно это, по словам синоптика, обозначит начало потепления.

«Если в утренние часы будет около 0 °C, то к вечеру среды ожидается уже +4…+5 °C», — приводит телеканал слова Шувалова. Дальше станет ещё теплее: с четверга по субботу включительно днём прогнозируют +4…+6 °C.

Вторая волна осадков придётся на ночь с четверга на пятницу, 19–20 ноября. Третья — на субботу, 21 ноября. Так что расслабляться не стоит: перерывы между дождём и снегом будут недолгими.