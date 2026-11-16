Магнитные бури 16–18 ноября: учёные в недоумении! «Малютка» окажется безобидной или спровоцирует геошторм? Оглавление Почему учёные заговорили о новой магнитной буре Магнитные бури сегодня и завтра: прогноз на 16, 17 и 18 ноября Когда ждать самого напряжённого периода Новая корональная дыра на Солнце оказалась настолько маленькой, что удивила даже учёных. Однако расчёты заставили снова заговорить об угрозе магнитной бури. Чем обернётся встреча Земли с солнечным ветром? Life.ru изучил свежий прогноз на 16, 17 и 18 ноября. 9956 9956 Магнитные бури 16, 17, 18 ноября: корональная дыра на Солнце и графики учёных ИКИ РАН на 3 дня. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

После недавней ночной вспышки M1.7, о которой рассказывал Life.ru, внимание астрономов переключилось на другой участок Солнца. Теперь вопросы вызывает небольшая корональная дыра. Её размеры не выглядят угрожающими, а вот расчёты заставляют отнестись к ней серьёзнее. Разбираемся, почему магнитная буря возможна и без мощного солнечного взрыва. «Малютка»

Почему учёные заговорили о новой магнитной буре

Как выглядит Солнце 16 ноябоя 2026 ггода. © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

За 15 ноября на Солнце зарегистрировали всего четыре вспышки класса C. Самая сильная достигла C2.8, событий классов M и X за сутки не было. Утром 16 ноября в списке появились ещё две слабые вспышки, C1.5 и C1.0. По нынешней вспышечной активности звезды приближение геошторма не угадаешь.

Но есть корональная дыра, способная влиять на Землю и при таком затишье. Это область солнечной короны с менее плотной плазмой и открытыми магнитными силовыми линиями. Через неё в космос выходит быстрый солнечный ветер. Его взаимодействие с магнитосферой может вызвать геомагнитные возмущения и бури.

В сводке от 16 ноября Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН предупреждает: поток от очередной корональной дыры может прервать восьмидневную спокойную серию уже во вторник. При этом сама дыра выглядит настолько небольшой, что учёные сомневаются в силе её воздействия.

«В то же время чисто по-человечески дыра выглядит настолько небольшой, что вообще непонятно, как она способна что-то создать. Завтра узнаем, что сильнее: человеческая интуиция или математический расчёт. Буря (если она будет) ожидается короткой», — так специалисты прокомментировали расхождение между внешним видом дыры и результатами моделирования. Если магнитная буря всё-таки начнётся, они ожидают, что она будет короткой.

Магнитные бури сегодня и завтра: прогноз на 16, 17 и 18 ноября

Официальный график вероятности магнитной бури от ИКИ РАН на 16, 17, 18 ноября 2026 года. © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Будет ли магнитная буря сегодня, 16 ноября? На понедельник графики ИКИ РАН показывают постепенный рост активности. В опубликованном расчёте с 03:00 до 09:00 мск приходится Kp 0,3. Днём индекс поднимается до Kp 3, а с 18:00 до полуночи достигает Kp 3,5. Все столбцы остаются зелёными. Вероятность бури за сутки составляет 26%, возмущений — 35%, спокойной обстановки — 39%.

Прогноз магнитных бурь на 17 ноября. Во вторник Kp колеблется от 2 до 3,6. Минимум приходится на 03:00–06:00 мск, а с 15:00 до конца суток ожидается Kp 3,5. При этом вероятность магнитной бури возрастает до 56%. Возмущённому состоянию соответствуют 35%, спокойному остаётся всего 9%. Именно этот день учёные ИКИ РАН выделяют как потенциально опасный для метеозависимых.

Магнитные бури сегодня и завтра: прогноз на 16, 17 и 18 ноября 2026 года от ИКИ РАН. График © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Будет ли магнитная буря в Москве 18 ноября? Самые высокие столбцы приходятся на среду: с полуночи до 06:00 мск ожидается Kp 4,6. На графике ИКИ РАН это жёлтая зона. И метеочувствительные люди снова могут почувствовать недомогание. Слишком уж близко возмущение подберётся к магнитной буре первого уровня, который начинается с Kp 5. С 06:00 до 15:00 индекс снижается до Kp 3,6, затем до Kp 2,5, а после 21:00 до 2,3. Вероятность бури составляет 17%, возмущений — 35%, спокойной обстановки — 48%.

Когда ждать самого напряжённого периода

Следить за геомагнитной обстановкой особенно внимательно стоит 17 ноября и в ночь на 18-е. Во вторник вероятность бури максимальна, а в первые шесть часов среды график показывает наиболее высокие значения Kp. Пока речь идёт только о риске короткой слабой бури, но по мере приближения солнечного потока расчёты могут меняться. Подробнее о шкале Kp и о том, чем предварительный прогноз отличается от уже зарегистрированной бури, читайте в календаре магнитных бурь на ноябрь 2026 года.

Life.ru напоминает тем, кто считает себя метеозависимым: при головной боли полезно выпить воды, поесть, если пропустили приём пищи, и сделать перерыв в работе за экраном. Если боль регулярно возвращается или усиливается, обратитесь к врачу. При внезапной необычайно сильной головной боли или нарушении речи нужна экстренная помощь.

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Авторы Карина Морозова