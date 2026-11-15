Центральную Россию ждёт необычно тёплая неделя, однако к её завершению погода начнёт меняться в сторону зимы. Атлантические воздушные потоки, согретые влиянием Гольфстрима, пока не позволят холодам вступить в свои права. Об этом сообщил в своём Telegram-канале синоптик Евгений Тишковец.

В понедельник, 16 ноября, ожидается облачная погода с небольшими прояснениями. Ночью термометры покажут 0…+3 градуса, днём — +2…+5. Во вторник станет прохладнее: ночью от −2 до +1, днём — не выше +3, существенных осадков не ожидается.

В среду погода испортится: сначала пройдёт снег, затем он сменится мокрым снегом и дождём. Возможна гололедица, а высота временного снежного покрова составит 1–4 сантиметра. Температура будет держаться в пределах −3…+3 градусов. Атмосферное давление упадёт до 730 мм ртутного столба, добавил эксперт.

В четверг регион ожидают продолжительные дожди. В Москве за два дня может выпасть около 30% месячной нормы осадков, а недавно появившийся снег растает. Днём воздух прогреется до +6 градусов.

Пятница и суббота сохранят относительно мягкий характер погоды: ожидаются небольшие осадки и +2…+5 градусов. Однако воскресенье принесёт перемены — дожди начнут переходить в мокрый снег и снег.

По оценке синоптика, нынешняя неделя, вероятно, станет последним продолжительным периодом осеннего тепла. Сейчас температурный фон превышает климатическую норму на 2,4 градуса, но к концу ноября зима начнёт постепенно заявлять о себе.