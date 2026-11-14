Мокрый снег, морозы и резкое потепление ожидаются в Москве и Подмосковье на следующей неделе. Сначала температура опустится до −5 градусов, а затем поднимется до +8. Такой прогноз на ближайшие пять дней представил Гидрометцентр России.

В ночь на воскресенье, 15 ноября, в Подмосковье местами пройдёт мокрый снег. В Москве осадков почти не ожидается, температура останется около нуля. Днём потеплеет до +4 градусов в столице и до +6 в области. Ветер будет западным, умеренным.

Понедельник, 16 ноября, обойдётся без осадков. В регионе сохранится переменная облачность, а днём воздух прогреется до +6 градусов. Однако уже во вторник погода резко изменится: ночью в Москве похолодает до −3 градусов, а в Подмосковье — до −5. Днём местами вновь пойдёт мокрый снег, усилится ветер.

В среду, 18 ноября, сохранится облачная погода с небольшими осадками. Температура будет колебаться около нуля, местами воздух прогреется до +5 градусов. Ветер постепенно ослабеет.

К четвергу, 19 ноября, в столичный регион вернётся тепло. Ночные заморозки сменятся плюсовой температурой, а днём воздух прогреется до +8 градусов. Вместо снега синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Ранее синоптик прогнозировал, что устойчивый снежный покров в Москве сформируется не раньше конца ноября — начала декабря. По его словам, метеорологическая зима придёт в столицу во второй половине ноября, когда среднесуточная температура устойчиво опустится ниже нуля.