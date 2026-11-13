Предсказать, будет ли Москва покрыта снегом в новогоднюю ночь, пока невозможно. Любые заявления о погоде 31 декабря сейчас не имеют достаточных оснований, сообщил РИА «Новости» начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

По словам специалиста, всё определит атмосферная обстановка, которая сложится в столичном регионе ближе к концу года. Возможны два совершенно разных погодных сценария.

Если над Москвой установится антициклон, новогодняя ночь может пройти без снега, но с морозами. При приходе циклона, особенно с юга, ситуация будет противоположной: вероятны снегопады, метели и образование сугробов.

При этом климатические особенности декабря позволяют предположить, что пасмурная погода в конце месяца более вероятна, чем ясная. Впрочем, солнечные дни в этот период также не исключены.

Голубев подчеркнул, что сейчас лишь начало второй декады ноября, поэтому говорить о конкретных погодных условиях в праздничную ночь некорректно.

«Все новости о снеге 31 декабря — палец в небо», — заключил синоптик.

Ранее Life.ru сообщал, что декабрь в Москве может оказаться теплее климатической нормы на 1–4 градуса. По оценке климатолога Николая Терешонка, в течение месяца возможны чередование похолоданий и оттепелей, снег, мокрый снег и дождь. Сохранится ли снежный покров, будет зависеть от продолжительности тёплых периодов.