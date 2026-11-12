Декабрь 2026 года в Москве может оказаться заметно теплее привычного: средняя температура воздуха ожидается на уровне от −4 до 0 градусов. При этом горожанам стоит готовиться к частым оттепелям, возвращению холодов и чередованию снега с дождём. Такой предварительный прогноз дал начальник отдела метеорологии и климата Центрального УГМС Николай Терешонок, его слова передаёт ТАСС.

По словам специалиста, последний месяц года может превысить климатическую норму на 1–4 градуса. Обычно средняя температура в этот период составляет около −4…−6 градусов, однако нынешний декабрь способен повторить сценарий сравнительно тёплых зимних месяцев прошлых лет.

«По предварительным прогнозам синоптиков, декабрь 2026 года в Москве ожидается около нормы и, возможно, выше нормы на 1–4 градуса», — отметил Терешонок.

Похожие температурные показатели в столице уже наблюдались в декабре 2015, 2017 и 2019 годов. Тогда средняя температура месяца приближалась к нулевой отметке, что заметно отличалось от привычной зимней погоды.

При этом устойчивого тепла на протяжении всего декабря синоптики не обещают. Погода будет переменчивой: короткие периоды похолодания станут сменяться оттепелями, из-за чего температурные показатели могут неоднократно переходить через нулевую отметку.

Снег в Москве всё же ожидается, однако его сохранность будет зависеть от продолжительности оттепелей. Основными видами осадков станут снег и мокрый снег, а в более тёплые дни возможны дожди. Из-за таких колебаний снежный покров может периодически таять.