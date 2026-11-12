Дед Мороз может задержаться: Москвичам пообещали аномально тёплый декабрь
Климатолог Терешонок: Декабрь в Москве может быть теплее нормы на 1–4 градуса
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Декабрь 2026 года в Москве может оказаться заметно теплее привычного: средняя температура воздуха ожидается на уровне от −4 до 0 градусов. При этом горожанам стоит готовиться к частым оттепелям, возвращению холодов и чередованию снега с дождём. Такой предварительный прогноз дал начальник отдела метеорологии и климата Центрального УГМС Николай Терешонок, его слова передаёт ТАСС.
По словам специалиста, последний месяц года может превысить климатическую норму на 1–4 градуса. Обычно средняя температура в этот период составляет около −4…−6 градусов, однако нынешний декабрь способен повторить сценарий сравнительно тёплых зимних месяцев прошлых лет.
«По предварительным прогнозам синоптиков, декабрь 2026 года в Москве ожидается около нормы и, возможно, выше нормы на 1–4 градуса», — отметил Терешонок.
Похожие температурные показатели в столице уже наблюдались в декабре 2015, 2017 и 2019 годов. Тогда средняя температура месяца приближалась к нулевой отметке, что заметно отличалось от привычной зимней погоды.
При этом устойчивого тепла на протяжении всего декабря синоптики не обещают. Погода будет переменчивой: короткие периоды похолодания станут сменяться оттепелями, из-за чего температурные показатели могут неоднократно переходить через нулевую отметку.
Снег в Москве всё же ожидается, однако его сохранность будет зависеть от продолжительности оттепелей. Основными видами осадков станут снег и мокрый снег, а в более тёплые дни возможны дожди. Из-за таких колебаний снежный покров может периодически таять.
Ранее Life.ru рассказывал, когда в Москву придёт настоящая зима и сформируется устойчивый снежный покров. Синоптик прогнозировал начало метеорологической зимы во второй половине ноября, когда среднесуточная температура устойчиво опустится ниже нуля. При этом постоянные сугробы, по его оценке, должны появиться не раньше конца ноября — начала декабря. Ещё один прогноз Life.ru публиковал со ссылкой на Николая Терешонка. Климатолог допускал умеренно тёплую зиму в европейской части России и предупреждал, что влияние Эль-Ниньо и глобального потепления может сделать погодные условия менее устойчивыми.
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