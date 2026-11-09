Перепады температуры сразу на 20 градусов за несколько дней становятся для Сибири привычным явлением. Из-за глобального изменения климата резкие переходы от морозов к оттепелям происходят всё чаще. Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказал проректор по перспективным проектам Сибирского федерального университета Сергей Верховец.

По словам учёного, подобные погодные колебания наблюдались в регионе и раньше, однако теперь их частота и амплитуда заметно увеличились. Температура воздуха может всего за трое суток подняться с минус 15 до плюс 5 градусов.

«В рамках наблюдающихся климатических изменений за последние пять лет это уже становится не аномалией, а обыденностью, к которой необходимо адаптироваться», — объяснил Верховец.

Эксперт связывает происходящее с глобальным потеплением, которое особенно сильно затрагивает сибирские регионы. Например, на Таймыре среднегодовая температура уже превышает показатели середины прошлого века на 2–2,5 градуса. Такие изменения фиксируют специалисты СФУ совместно с синоптиками Гидрометцентра.

Ранее Life.ru рассказывал, что предстоящая зима в Сибири может стать самой тёплой за последние сто лет. По прогнозу климатолога, сезон 2026–2027 годов способен установить температурный рекорд и принести обильные снегопады. При этом даже аномально тёплая зима не исключает резких похолоданий в Красноярске, Новосибирске, Омске, Томске и Иркутске.