Зима 2026–2027 годов в Сибири может стать самой тёплой за последние 100 лет, но при этом принести необычайно много снега. Такой прогноз дал ТАСС проректор Сибирского федерального университета, специалист по вопросам изменения климата Сергей Верховец. По некоторым оценкам, предстоящий сезон способен побить вековой температурный рекорд.

Обильные снегопады в ноябре и декабре принесут так называемые «ныряющие» циклоны, которые придут с северо-запада вместе с тёплым воздухом. Первые признаки такой погоды уже заметны в Красноярском крае.

Однако даже рекордно тёплая зима не исключает крепких морозов. В декабре резкое, хотя и непродолжительное похолодание возможно сразу в пяти крупных городах — Красноярске, Новосибирске, Омске, Томске и Иркутске.

Ранее Life.ru рассказывал, какой будет погода в ноябре в разных регионах России. По прогнозу Гидрометцентра, температура выше климатической нормы ожидается в том числе на севере Красноярского края. При этом на юге Сибири до середины месяца отдельные модели допускают более холодную погоду.