К 2050 году температура грунта на глубине десяти метров в Норильске может повыситься на 0,5–1 градус. Даже такое изменение представляет серьёзный риск для зданий, построенных на многолетней мерзлоте. Об этом РИА «Новости» рассказал директор научно-исследовательского центра Заполярного государственного университета Павел Котов.

Согласно математическим моделям, на отдельных участках граница многолетнемерзлых пород начнёт опускаться, а в грунте появятся талики — слои, которые не промерзают даже зимой. Такие процессы способны нарушить устойчивость фундаментов и потребуют новых решений при строительстве и эксплуатации сооружений в Арктике.

Чтобы отслеживать изменения, специалисты создали в Норильском промышленном районе систему мониторинга из 31 скважины глубиной от 10 до 200 метров. Она позволяет изучать состояние мерзлоты вдали от зданий и промышленных объектов, отделяя влияние климата от последствий хозяйственной деятельности.

Насколько сильно городская застройка нагревает землю, показала история скважины, пробуренной ещё в 1959 году. Тогда температура грунта на десятиметровой глубине составляла минус 6 градусов. После восстановления наблюдений в 2022 году учёные зафиксировали уже минус 2,5 градуса — потепление на 3,5 градуса.

Для сравнения, в районе Дудинки, где отсутствует значительное техногенное воздействие, с 1970-х годов по 2020 год грунт прогрелся примерно на 0,5 градуса. По словам Котова, на скорость изменений также влияют толщина снежного покрова, растительность и свойства почвы.