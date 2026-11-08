Грунт под Норильском становится теплее: Учёные предупредили об угрозе для зданий
Учёный Котов: Мерзлота в Норильске прогреется на градус к 2050 году
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IIbIXAPb
К 2050 году температура грунта на глубине десяти метров в Норильске может повыситься на 0,5–1 градус. Даже такое изменение представляет серьёзный риск для зданий, построенных на многолетней мерзлоте. Об этом РИА «Новости» рассказал директор научно-исследовательского центра Заполярного государственного университета Павел Котов.
Согласно математическим моделям, на отдельных участках граница многолетнемерзлых пород начнёт опускаться, а в грунте появятся талики — слои, которые не промерзают даже зимой. Такие процессы способны нарушить устойчивость фундаментов и потребуют новых решений при строительстве и эксплуатации сооружений в Арктике.
Чтобы отслеживать изменения, специалисты создали в Норильском промышленном районе систему мониторинга из 31 скважины глубиной от 10 до 200 метров. Она позволяет изучать состояние мерзлоты вдали от зданий и промышленных объектов, отделяя влияние климата от последствий хозяйственной деятельности.
Насколько сильно городская застройка нагревает землю, показала история скважины, пробуренной ещё в 1959 году. Тогда температура грунта на десятиметровой глубине составляла минус 6 градусов. После восстановления наблюдений в 2022 году учёные зафиксировали уже минус 2,5 градуса — потепление на 3,5 градуса.
Для сравнения, в районе Дудинки, где отсутствует значительное техногенное воздействие, с 1970-х годов по 2020 год грунт прогрелся примерно на 0,5 градуса. По словам Котова, на скорость изменений также влияют толщина снежного покрова, растительность и свойства почвы.
Ранее Life.ru сообщал, что среднегодовая температура на Таймыре выросла на 2–2,5 градуса по сравнению с серединой XX века. Проблему деградации многолетней мерзлоты поднимал и Владимир Путин, призвавший объединять усилия для преодоления последствий климатических изменений. Подобные процессы уже вызывают опасения в других северных регионах: по данным SHOT, на Ямале под угрозой могут оказаться почти 300 километров автомобильных и железных дорог.
Больше новостей об изменении климата, состоянии природы и исследованиях учёных — в разделе «Экология» на Life.ru.