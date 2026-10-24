«Пьяные леса» захватывают Якутию: Почему деревья падают и чем это грозит Сибири

В Якутии и Восточной Сибири из-за таяния многолетней мерзлоты могут пострадать около 100 тысяч гектаров леса. Об этом сообщает SHOT, отмечая, что деревья на отдельных участках начинают крениться в разные стороны, а затем падают и гниют. Такое явление получило название «пьяные леса».

«Пьяные леса». Фото © SHOT

Причина необычного поведения деревьев — изменение структуры почвы при оттаивании подземного льда. Когда лёд превращается в воду, грунт теряет устойчивость: на одних участках проседает, на других вспучивается. В результате корни перестают надёжно удерживать стволы, которые постепенно наклоняются под собственным весом.

Особенно заметно это явление в Якутии, в том числе на территориях между бассейнами рек Олёкма, Токко, Алдан и Учур. Часть наклонившихся деревьев продолжает расти, несмотря на необычное положение стволов. Другие со временем падают и погибают, а на их месте могут образовываться болота и небольшие водоёмы.

Ситуацию усугубляет то, что лес сам по себе замедляет прогревание почвы. Кроны защищают поверхность земли от прямых солнечных лучей, помогая сохранять низкую температуру грунта. После гибели деревьев почва нагревается быстрее, что способствует дальнейшему оттаиванию мерзлоты и потере устойчивости соседних растений.

При этом наклонённое дерево не обязательно обречено на гибель. Как пояснил SHOT эксперт по информационной и экологической безопасности Илья Рыбальченко, многое зависит от глубины оттаивания грунта, его влажности, состояния корневой системы и особенностей рельефа.

Дополнительную опасность представляет высвобождение органических веществ, которые тысячелетиями находились в замёрзшей почве. После оттаивания их начинают разлагать микроорганизмы, в результате чего в атмосферу могут выделяться углекислый газ и метан — парниковые газы, способствующие дальнейшему потеплению.