Медведи-гибриды и тайга вместо тундры: Что ждёт Якутию к концу 21 века

К концу XXI века площадь тундры в Якутии может сократиться примерно до 1% территории республики, уступив место лесотундре и тайге. Такой прогноз привёл ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной климатологии Камчатского университета имени Беринга Никита Тананаев, пишет «Вечерняя Москва».

По его словам, климатические изменения особенно быстро происходят в восточном секторе российской Арктики. Если сравнивать периоды 1961–1990 и 1991–2020 годов, площадь территорий с климатом тундры в Якутии сократилась на 39%, а весна стала наступать примерно на три недели раньше.

Изменение природных зон влияет и на животных. Ареалы отдельных видов смещаются, а бурые медведи всё чаще появляются рядом с населёнными пунктами и туристическими маршрутами. Одновременно сокращение морского льда заставляет белых медведей дольше находиться на суше и искать там пищу.

Издание также пишет о случаях появления гибридов белого и бурого медведей. Подобные животные ранее фиксировались в Северной Америке, где их называют пиззли или гроларами.

Одновременно растёт и численность бурого медведя в России. По приведённым в публикации данным, сейчас в стране насчитывается около 307 тысяч особей, за 36 лет их количество увеличилось примерно в 2,3 раза.

Климатические изменения затрагивают не только наземных животных. Сокращение ледового покрова и изменение температуры воды способны менять кормовую базу морских млекопитающих, а смещение природных зон — условия существования птиц и других видов.

Наиболее заметно потепление проявляется именно в Арктике. Исследователи связывают это с эффектом арктического усиления: при сокращении площади снега и льда поверхность хуже отражает солнечную энергию и сильнее нагревается.

При дальнейшем изменении климата карта природных зон России продолжит смещаться на север. В восточной Арктике тундра будет постепенно уступать пространство лесотундре и тайге, что одновременно изменит привычные маршруты животных и условия жизни человека.

Ранее сообщалось, что с 2011 года с острова Заводовского исчезли около полумиллиона антарктических пингвинов — их численность упала почти на две трети, вероятно, из-за изменения климата. В 2011 году там было около 600 тысяч антарктических и 90 тысяч золотоволосых пингвинов, что делало остров крупнейшей колонией планеты, но теперь он, вероятно, уступил это место мысу Адэр.