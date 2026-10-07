Учёные зафиксировали исчезновение полумиллиона пингвинов с острова в Антарктике

Около полумиллиона антарктических пингвинов исчезли с острова Заводовского на Южных Сандвичевых островах с 2011 года. Их численность сократилась почти на две трети, следует из нового исследования, опубликованного в Current Biology. Авторы считают наиболее вероятной причиной изменения климата.

Ещё в 2011 году на небольшом вулканическом острове насчитывалось примерно 600 тысяч антарктических пингвинов и около 90 тысяч золотоволосых. Благодаря этому Заводовского считался крупнейшей пингвиньей колонией на планете. После стремительного падения численности он, вероятно, уступил этот статус мысу Адэр в море Росса.

Исследователи Британской антарктической службы называют происходящее огромным демографическим обвалом. Данные показывают, что сокращение продолжается как минимум с 2011 года, причём его темпы вызывают опасения за будущее вида.

Одним из возможных объяснений учёные считают изменения в Южном океане. Антарктические пингвины сильно зависят от криля и предпочитают кормиться в более холодной воде к северо-западу от острова. По мере потепления воды криль смещается южнее, в сторону моря Уэдделла, тогда как птицы не могут просто последовать за кормовой базой из-за особенностей мест размножения.

На этом фоне другой обитающий на Заводовского вид оказался устойчивее. Численность золотоволосых пингвинов с 2011 по 2016 год выросла примерно на 28%, после чего оставалась относительно стабильной. Исследователи связывают различие в том числе с менее специализированным рационом этих птиц.

Версию о том, что причиной массового исчезновения стало извержение вулкана Маунт-Карри в 2016 году, специалисты отвергли. Сокращение началось ещё до извержения и продолжилось после него примерно теми же темпами. Учёные также не нашли признаков того, что виды вытесняют друг друга из-за конкуренции за пищу.

Тревожные изменения в Антарктике фиксируют и по состоянию морского льда. В конце сентября Life.ru писал, что его максимальная площадь зимой 2026 года составила лишь 17,59 млн квадратных километров. Если предварительная оценка подтвердится, это будет третий самый низкий годовой максимум за всю историю спутниковых наблюдений, которые ведутся с 1979 года.