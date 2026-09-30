Антарктида теряет зимний лёд: Учёные заявили о тревожной серии рекордов

Зимний морской лёд вокруг Антарктиды в 2026 году достиг лишь 17,59 млн квадратных километров — это третий самый низкий годовой максимум за весь период спутниковых наблюдений с 1979 года, если предварительная оценка сохранится. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные Национального центра данных по снегу и льду США (NSIDC).

По оценке специалистов, максимальная площадь льда была зафиксирована 14 сентября. Это примерно на миллион квадратных километров меньше среднего многолетнего максимума — речь идёт о территории примерно вдвое больше Испании.

Последующие наблюдения показали, что ледовый покров начал сокращаться. Старший научный сотрудник NSIDC Уолт Мейер считает, что сезонный максимум уже пройден, хотя центр пока сохраняет оговорку: около пика площадь антарктического льда может заметно колебаться, поэтому окончательные выводы будут опубликованы позднее.

Особое внимание учёных привлекает серия последних лет. Четыре самых низких зимних максимума за спутниковую эпоху теперь приходятся на 2023–2026 годы. Эксперт по Южному океану из Университета Монаша Ариан Пурич считает такую последовательность признаком изменения поведения антарктического морского льда на фоне потепления климата.

На ситуацию в этом году могли дополнительно повлиять изменения ветров и формирующееся Эль-Ниньо. Однако специалисты подчёркивают, что одним естественным климатическим циклом сокращение льда объяснить сложно: более тёплая вода Южного океана также ограничивает его образование.

Само таяние плавающего морского льда напрямую не повышает уровень Мирового океана. Однако его сокращение открывает шельфовые ледники воздействию волн и более тёплой воды. Их ослабление способно ускорить движение материкового льда в океан, а уже этот процесс влияет на уровень моря. Кроме того, морской лёд служит важной средой обитания для водорослей, криля и императорских пингвинов.