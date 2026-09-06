Пингвины вернулись раньше срока и заполонили Антарктику: Полярники увидели тысячи птиц

Неожиданное возвращение устроили субантарктические пингвины на остров Галиндез, где расположена украинская антарктическая станция «Академик Вернадский». Во второй половине августа биологи насчитали там уже не менее 3,5 тысячи птиц — и их количество продолжает расти. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Тысячи субантарктических пингвинов раньше срока вернулись к станции «Вернадский». Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Національний антарктичний науковий центр

«Что интересно, в июне-июле мы в основном наблюдали их в одной локации — на мысе Пингвин-пойнт. Он расположен на острове с другой стороны от станции и имеет удобный пологий берег для спуска к воде. Сейчас же, по возвращении, птицы уже рассредоточились вдоль берега вплоть до здания станции. Мы видим их из окон!» — поделился биолог 31-й экспедиции Олег Горяинов.

Тысячи субантарктических пингвинов раньше срока вернулись к станции «Вернадский». Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Національний антарктичний науковий центр

Удивление полярников связано прежде всего со сроками. Обычно массовый приплыв субантарктических пингвинов к Галиндезу приходится на период с середины сентября до середины октября, то есть на антарктическую весну. Нынешнее появление тысяч птиц уже во второй половине августа стало рекордно ранним.

Тысячи субантарктических пингвинов раньше срока вернулись к станции «Вернадский». Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Національний антарктичний науковий центр

Ещё необычнее выглядит ситуация на фоне событий этого года. Покинули остров пернатые, наоборот, рекордно поздно: если раньше они отплывали примерно в мае, то теперь оставались у станции вплоть до второй половины июля. В этот период в Антарктике была зима.

Тысячи субантарктических пингвинов раньше срока вернулись к станции «Вернадский». Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Національний антарктичний науковий центр

Пока птицы постепенно занимают привычные места обитания вдоль берега. Ранее, в июне и июле, биологи преимущественно наблюдали их в районе Пингвин-пойнта — части острова, расположенной с противоположной от станции стороны и имеющей удобный пологий спуск к воде. Причину столь раннего возвращения исследователи связывают с изменениями ледовой обстановки и ростом температуры океана.

Тысячи субантарктических пингвинов раньше срока вернулись к станции «Вернадский». Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Національний антарктичний науковий центр

В конце июля вокруг Галиндеза сформировался лёд, а вода остыла до –1,9 °C — температуры ниже точки замерзания. Позже океан начал прогреваться, а ледяной покров постепенно отступил. Вслед за изменением условий биологи стали замечать массовое возвращение субантарктических пингвинов.

Тысячи субантарктических пингвинов раньше срока вернулись к станции «Вернадский». Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Національний антарктичний науковий центр

Не исключено, что дальнейшее потепление климата способно изменить привычное поведение птиц. В ближайшие годы они, возможно, будут оставаться на Галиндезе даже зимой и превратятся не только в самых многочисленных, но и в постоянных соседей украинских полярников. Наблюдения за колонией продолжаются. Как отмечают исследователи Олег Горяинов и Владислав Крещенюк, численность вернувшихся птиц уже достигла минимум 3,5 тысячи особей и продолжает увеличиваться.

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