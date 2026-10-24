Площадь Дагестана увеличилась на 2–3 тысячи км² из-за обмеления Каспия

Площадь Дагестана фактически увеличилась на 2–3 тысячи квадратных километров из-за обмеления Каспийского моря. Об этом РИА «Новости» рассказал геолог, кандидат географических наук Идрис Идрисов, объяснивший изменения отступлением воды и соединением нескольких островов с материком.

По словам специалиста, снижение уровня Каспия приводит к появлению новых участков суши. Некоторые острова, ранее отделённые от побережья водой, теперь стали частью материковой территории республики.

«Такие острова, как Яичный, Чечень, Пичужонок, Базар, Прыгунки, уже соединились с материком, к ним можно приехать на автомобиле», — рассказал Идрисов.

Геолог оценил нынешнюю площадь суши Дагестана примерно в 52–53 тысячи квадратных километров против прежних 50,3 тысячи. При этом речь идёт именно о фактическом изменении береговой линии, а не об официальном пересмотре административных границ региона.

Для определения точной площади республики необходимо составить новые топографические карты прибрежной зоны Каспийского моря. Они позволят зафиксировать участки суши, которые обнажились после отступления воды.

Изменения продолжаются и в Кизлярском заливе, где расположен остров Нордовый площадью около 63 гектаров. По оценке Идрисова, для его окончательного соединения с материком уровень моря должен снизиться менее чем на метр. На острове находятся крупные колонии гнездящихся морских птиц.

При этом обмеление Каспия остаётся серьёзной экологической проблемой. Отступление воды меняет природные условия прибрежных территорий и может негативно отражаться на состоянии местных экосистем.