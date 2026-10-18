Россия может лишиться острова размером с 88 футбольных полей — он «прирастает» к берегу

Остров Нордовый в Кизлярском заливе Каспийского моря постепенно соединяется с материком из-за отступления воды. По информации SHOT, мелководные проливы между ним и берегом пересыхают, обнажая новые участки суши.

Площадь острова сравнима с размером 88 футбольных полей. На фоне обмеления меняются его очертания и расстояние до береговой линии. Если вода продолжит отступать, Нордовый может окончательно стать частью материка. Аналогичные изменения могут затронуть и другие острова северной части Каспия.

Срок такого превращения пока не установлен. Уровень воды в Каспийском море может упасть ещё на 4–5 метров в ближайшие 20 лет, а значит изменения очертаний берега неизбежны.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке российской программы изучения колебаний уровня Каспийского моря до 2030 года. Одним из её элементов должен стать цифровой двойник водоёма для моделирования изменений уровня воды.