Россия может лишиться острова размером с 88 футбольных полей — он «прирастает» к берегу
SHOT: Остров Нордовый может соединиться с материком из-за обмеления Каспия
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Остров Нордовый в Кизлярском заливе Каспийского моря постепенно соединяется с материком из-за отступления воды. По информации SHOT, мелководные проливы между ним и берегом пересыхают, обнажая новые участки суши.
Площадь острова сравнима с размером 88 футбольных полей. На фоне обмеления меняются его очертания и расстояние до береговой линии. Если вода продолжит отступать, Нордовый может окончательно стать частью материка. Аналогичные изменения могут затронуть и другие острова северной части Каспия.
Срок такого превращения пока не установлен. Уровень воды в Каспийском море может упасть ещё на 4–5 метров в ближайшие 20 лет, а значит изменения очертаний берега неизбежны.
Ранее Life.ru рассказывал о подготовке российской программы изучения колебаний уровня Каспийского моря до 2030 года. Одним из её элементов должен стать цифровой двойник водоёма для моделирования изменений уровня воды.
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