В России создадут цифровой двойник Каспия с ИИ для прогноза уровня воды

Российские власти готовят масштабную научную программу комплексного исследования колебаний уровня Каспийского моря, рассчитанную до 2030 года. Ключевым элементом проекта станет формирование высокоточной виртуальной модели водоема с применением технологий машинного обучения. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на профильном экологическом форуме в Туркменистане.

Разрабатываемый комплекс мер нацелен на подробный анализ гидрологических процессов и снижение ущерба от обмеления акватории. По словам главы государства, российская сторона планирует сделать результаты предстоящих фундаментальных изысканий доступными для всех заинтересованных государств региона.

Отдельное внимание в рамках инициативы уделено проектированию «цифрового двойника» моря. Нейросетевые алгоритмы займутся обработкой массивов данных об объемах речного стока, испарении влаги и интенсивности атмосферных осадков, что позволит формировать надежные прогностические сценарии поведения водного бассейна.

Кроме экологического мониторинга, математическая копия Каспия найдет практическое применение в логистике. Расчёты искусственного интеллекта позволят оперативно корректировать фарватеры, предупреждать аварийные ситуации на мелководье и обеспечивать бесперебойную проводку грузовых судов. Российский лидер подчеркнул стратегическую значимость проекта и призвал партнеров по Содружеству Независимых Государств включиться в совместную разработку цифровой платформы.

Напомним, Путин прибыл в Туркмению 8 октября с двухдневным визитом. Основная рабочая программа запланирована на 9 октября: российский президент примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите.Также в программе ожидаются двусторонние контакты с лидерами других государств.