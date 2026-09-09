Разгадка кода Навье-Стокса: Учёный раскрыл, как решение одной из главных задач тысячелетия спасёт экологию
Учёный Поздняков: Решение задачи Навье — Стокса станет прорывом в изучении воды
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Решение системы уравнений Навье — Стокса может стать серьёзным прорывом в теории движения воды и наносов и дать новые возможности для прогнозирования состояния водоёмов. Особенно важным такое достижение становится на фоне климатических изменений, растущего дефицита воды и ухудшения её качества, рассказал Life.ru доктор географических наук, специалист по транспорту и отложению наносов в водных объектах, директор Института исследований континентальных водных объектов РГГМУ Шамиль Поздняков.
Система уравнений Навье — Стокса даёт описание движения частиц воды в потоке. Система состоит из трёх уравнений, там десять неизвестных. Она не замкнутая, поэтому до последнего времени использовалась только машинная обработка и машинные решения при определённых допущениях, которые назывались в то время корректными. Эти допущения приводили к тому, что решение могло быть только в определённых границах и с определённой точностью
Если появившееся решение действительно позволяет преодолеть прежние ограничения, это станет серьёзным продвижением, считает Поздняков. «Это будет определённый прорыв в теории движения воды и теории движения наносов водных потоков. Всё, что связано с водой, как вы понимаете, становится только актуальнее в связи с экологическими проблемами и трендом на изменение температурного режима планеты. Поэтому это очень важное открытие», — подчеркнул эксперт.
Практическое значение такого прорыва может оказаться не менее важным, чем теоретическое. По словам Позднякова, новые возможности расчётов позволят лучше прогнозировать состояние водных объектов и движение воды, а в конечном счёте способны продвинуть исследования и решения в области водных ресурсов. При этом нерешённых сложных уравнений остаётся немало, а актуальность связанных с ними задач только растёт.
Одна из главных проблем — усиливающийся дисбаланс в распределении воды. «Сейчас идёт тенденция к тому, что дефицит воды в тех местах, где он ощущался, будет только усиливаться, а там, где был избыток, возникнет ещё больший переизбыток. Этот дисбаланс распределения водных ресурсов будет обостряться в связи с климатическими изменениями», — предупредил Поздняков.
Одновременно усиливается антропогенная нагрузка на водоёмы. По словам учёного, она приводит к резкому ухудшению качества воды. Население Земли растёт, а развитие цивилизации сопровождается появлением новых органических загрязнителей. «Нам до конца непонятно, как они будут вести себя в водных объектах, ведь их появляется слишком много ежегодно», — отметил специалист. Из-за масштаба и сложности экологических процессов, считает он, решить связанные с ними задачи в краткосрочной перспективе без помощи искусственного интеллекта не удастся.
Ещё одна угроза — усиливающееся цветение водоёмов. Из-за деятельности человека в воду попадает всё больше биогенных веществ, которые становятся питательной средой для сине-зелёных водорослей. «Процессы цветения будут только усиливаться. Чем это грозит планете? Тем, что при своей жизнедеятельности эти водоросли выделяют опасные токсины, губительные для всего живого», — рассказал Поздняков. Решение этой проблемы он назвал одной из ближайших и наиболее актуальных задач, необходимых для дальнейшего комфортного развития человечества.
Ранее OpenAI заявила, что её внутренняя ИИ-модель предложила решение задачи о существовании и гладкости решений уравнений Навье — Стокса, одной из семи «задач тысячелетия». Над доказательством около 10 тысяч ИИ-агентов работали 88 часов, а затем компания представила его формализацию в Lean. При этом OpenAI подчёркивает, что дальнейшая проверка результата математическим сообществом ещё предстоит.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.