Каспийским тюленям грозит массовая гибель: учёный назвал самый опасный период

Массовая гибель краснокнижных каспийских тюленей может произойти с конца ноября до начала января, когда животные начнут активно мигрировать на север. Об этом РИА «Новости» рассказал член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Магомед-Расул Магомедов. По его словам, подобные случаи в последние годы стали повторяться регулярно.

Поводом для обсуждения стали появившиеся в Сети видеозаписи с тушами нерп на побережье Дагестана. Однако учёный подчеркнул, что сейчас речь идёт лишь о единичных находках, а не о массовой гибели животных. Причины смерти тюленей могут быть разными: от попадания в рыболовные сети и старости до вирусных инфекций, воздействия токсичных веществ и газовых выбросов при подводных землетрясениях. Установить, что именно произошло с найденными нерпами, можно только после исследования их останков.

Сейчас каспийские тюлени начинают перемещаться из южной части моря, где они кормились, на север. Там животные размножаются, линяют и меняют шерстный покров. Именно на период массовой миграции Магомедов относит риск новых случаев гибели.

Каспийский тюлень — единственное морское млекопитающее Каспийского моря. Один из крупнейших случаев массовой гибели произошёл в декабре 2022 года, когда на побережье Дагестана обнаружили около 2,5 тысячи мёртвых нерп. Тогда региональное Минприроды связывало произошедшее с естественными природными факторами. При этом учёные выявили у погибших животных вирус птичьего гриппа, возможными переносчиками которого назывались перелётные птицы. Туши животных находили на разных участках побережья, особенно много — в районе Юзбаша и между устьями рек Сулак и Шуринка.