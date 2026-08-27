Три недели боролся один: В Приморье спасают израненного и истощённого тюленя

В Приморье специалисты центра реабилитации «Тюлень» забрали с островов Верховского истощённого тюленя-ларгу с тяжёлыми ранами. По предварительной оценке специалистов, животное пострадало от винтов судна, рассказала руководитель центра Лора Белоиван.

«[Раны] от винта. Исхудавший — это последствия того, что он не охотится из-за травм», — объяснила Белоиван РИА Новости.

За состоянием ларги следили около трёх недель. Информацию о животном сотрудникам центра передавали туристы, которые встречали его в районе островов в заливе Петра Великого.

За это время часть старых повреждений успела зарубцеваться, однако на боку тюленя появилась новая рана. Одновременно животное заметно потеряло вес. Специалисты опасаются, что без помощи оно не успеет набрать достаточную массу перед зимой.

Сразу везти ослабленного тюленя в реабилитационный центр не стали. Пока его временно разместили в местном дайвинг-центре, где специалисты проводят регидратацию через зонд. Такое решение приняли, чтобы не подвергать животное дополнительному стрессу из-за транспортировки.

После стабилизации состояния ларгу перевезут в центр «Тюлень» для дальнейшего лечения. При этом сотрудники организации традиционно не дают прогнозов относительно выздоровления своих подопечных до тех пор, пока не станет понятна динамика их состояния.