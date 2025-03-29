На острове Русский в Приморье спасли потерявшегося больного тюленёнка

«Ещё одного тюленя спасли в Приморье. Малыша увидели на камнях в районе мыса Тобизина на острове Русский. <...> Хотели отвезти на машине, но застряли, так что ветеринар приехал сам и часть пути нёс щенка тюленя на руках. У щенка пневмония, температура и спазмы в животе, он весит 10 килограмм и в целом так себе, но получил всё необходимое, а дальше видно будет», — сказано в публикации.