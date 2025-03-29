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29 марта, 19:48

На острове Русский в Приморье спасли потерявшегося больного тюленёнка

Спасённый на острове Русский тюленёнок. Обложка © Telegram / Тюленятник и все-все-все

Спасённый на острове Русский тюленёнок. Обложка © Telegram / Тюленятник и все-все-все

Больного тюленёнка спасли с камней мыса Тобизина на острове Русский в Приморском крае. Сейчас его лечат, сообщила пресс-служба местного реабилитационного центра «Тюлень».

Спасения тюленёнка с острова Русский. Видео © Telegram / Тюленятник и все-все-все

«Ещё одного тюленя спасли в Приморье. Малыша увидели на камнях в районе мыса Тобизина на острове Русский. <...> Хотели отвезти на машине, но застряли, так что ветеринар приехал сам и часть пути нёс щенка тюленя на руках. У щенка пневмония, температура и спазмы в животе, он весит 10 килограмм и в целом так себе, но получил всё необходимое, а дальше видно будет», — сказано в публикации.

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Юрий Лысенко
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