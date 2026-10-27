Путин: Ничего вечного не бывает, даже вечная мерзлота тает

Таяние вечной мерзлоты уже имеет серьёзные последствия для целого ряда российских регионов. На эту проблему Владимир Путин обратил внимание во время выступления на саммите Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ).

«70% территорий РФ, они, конечно, не в Арктике непосредственно, они являются северными. И часть этих территорий, это значительные территории, они относятся к так называемой зоне вечной мерзлоты. Но ничего вечного, как известно, не бывает. Мы сейчас наблюдаем там процессы таяния этой вечной мерзлоты», — отметил глава государства.

В связи с этим Путин подчеркнул необходимость совместного реагирования на возникающие вызовы. По его словам, Россия готова объединять усилия для преодоления последствий происходящих изменений.

Ранее Life.ru рассказывал о появлении так называемых «пьяных лесов» в Якутии и Восточной Сибири из-за таяния многолетней мерзлоты. По имеющимся оценкам, необычное явление может затронуть около 100 тысяч гектаров деревьев. Из-за оттаивания подземного льда почва теряет устойчивость, в результате чего стволы начинают наклоняться в разные стороны. Некоторые растения впоследствии падают и погибают, а на их месте могут образовываться болота и небольшие водоёмы.