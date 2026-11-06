Потепление на севере Красноярского края уже отражается на поведении диких животных. Медведям приходится дольше ждать образования льда, чтобы отправиться на поиски пищи, поэтому они всё чаще приближаются к людям. Об этом РИА «Новости» рассказал проректор по перспективным проектам Сибирского федерального университета Сергей Верховец.

По его словам, особенно заметные климатические изменения происходят на Таймыре, где среднегодовая температура сейчас на 2–2,5 градуса выше показателей середины XX века. Такие данные фиксируют специалисты СФУ совместно с синоптиками Гидрометцентра. Учёный связывает происходящее с глобальным потеплением, которое в Сибири проявляется особенно сильно.

На этом фоне предстоящая зима 2026–2027 годов может оказаться одной из самых тёплых за последние десятилетия. Верховец не исключил, что температурные показатели побьют даже рекорды столетней давности.

При этом последствия климатических изменений уже выходят за пределы метеорологических наблюдений. Как пояснил специалист, более позднее образование льда на севере региона меняет привычные сроки охоты медведей и увеличивает вероятность их появления рядом с населёнными пунктами.

Ранее Life.ru писал, что предстоящая зима в большинстве российских регионов может оказаться теплее климатической нормы. По прогнозу синоптика Александра Шувалова, похолодание ниже средних значений вероятно лишь на отдельных территориях. При этом специалисты подчёркивали, что погодная картина будет неоднородной, а окончательные выводы делать преждевременно.