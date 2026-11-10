Россияне активно бронируют новогодний отдых в Мурманской области, где к началу ноября уже заняты 75% мест в гостиницах на праздничные даты. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии со ссылкой на губернатора региона Андрея Чибиса и представителей туристической отрасли.

Путешественников привлекают заснеженные пейзажи, северное сияние и возможность встретить Новый год за Полярным кругом. Особым спросом пользуются поездки в Териберку, экскурсии по Кольскому полуострову и горнолыжные курорты Хибин.

Однако за арктическую сказку придётся заплатить немало. По данным туроператора «Алеан», четырёхдневная новогодняя программа обойдётся минимум в 177,6 тысячи рублей на двоих. Трёхдневный зимний тур с фотоохотой на северное сияние и морской прогулкой стоит от 109,2 тысячи рублей. Причём дорогу до места отдыха туристам придётся оплачивать отдельно.

Высокий спрос уже отразился на стоимости размещения. По словам заместителя генерального директора «Алеана» Оксаны Булах, цены в наиболее популярных гостиницах категории три-четыре звезды выросли на 12% по сравнению с прошлым годом.

При этом свободных номеров на пиковые даты становится всё меньше. Туроператоры признают, что дальнейший рост продаж ограничивают нехватка мест и сложности с транспортом, возникающие из-за суровой зимней погоды. Некоторые программы уже полностью распроданы: например, четырёхдневный маршрут «От Териберки до Белого моря» компании «Мастерская путешествий» забронирован на весь зимний сезон.

Популярность Заполярья продолжает расти. За девять месяцев 2026 года Мурманскую область посетили более 435 тысяч туристов — почти на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом каждый десятый путешественник приезжает из-за границы.

По словам губернатора Андрея Чибиса, средняя загрузка гостиниц в регионе достигает 90%. Власти рассчитывают развивать инфраструктуру, чтобы удовлетворить растущий спрос. К зимнему сезону гостей готовы принимать десять горнолыжных комплексов, а авиакомпании увеличивают число рейсов в Хибины.