Иностранные туристы за девять месяцев 2026 года совершили 4,2 миллиона поездок по России. Это на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К концу декабря власти рассчитывают преодолеть отметку в шесть миллионов въездных турпоездок.

Такие данные привёл вице-премьер Дмитрий Чернышенко на выездном заседании правительственной комиссии по развитию туризма в Мурманске. По его словам, росту интереса к России помогают упрощение визовых процедур и появление новых возможностей для путешествий.

Одним из факторов стал безвизовый режим с Китаем. На статистике также сказались электронные визы, расширение международного авиасообщения и продвижение российских туристических направлений за рубежом.

Наибольшей популярностью у иностранных гостей пользуются Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Приморский край. По данным Центра стратегических разработок, на эти пять регионов пришлось 73% въездного турпотока за январь–сентябрь.

При этом только в сентябре иностранцы совершили 524,6 тысячи поездок по стране. По сравнению с тем же месяцем 2025 года показатель увеличился на 19,7%.

Чернышенко призвал региональные власти, туристические компании и профильные ведомства продолжать развивать предложения для путешественников. Речь идёт как о зарубежных гостях, так и о россиянах, выбирающих поездки по собственной стране.

Ожидаемые шесть миллионов поездок пока остаются прогнозом правительства. Итоговые показатели станут известны после завершения года.

Ранее Life.ru сообщал о заметном увеличении числа туристов из Китая после введения безвизового режима. По данным, которые привёл посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, за первый квартал 2026 года страну посетили 154,2 тысячи китайских туристов — на 44% больше, чем за аналогичный период 2025-го.