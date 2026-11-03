«Покорить мир гармонией»: Как политика Трампа развернула страны от США к Китаю
Политолог Бредихин: Китай получает симпатии стран мира на фоне политики США
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Китай становится привлекательнее для других государств благодаря сотрудничеству в экономике, культуре и технологиях, заявил политолог Юрий Самонкин, комментируя исследование американской компании Pew Research Center. По данным центра, в большинстве стран мира люди стали лучше относиться к Пекину, чем к Вашингтону.
«Китай — древняя цивилизация с тысячелетней историей. Они прекрасно понимают, что можно покорять мир не пушками, а гармонией. Дарить панды дружественным странам, нести в мир маркетплейсы и цифровые технологии — это работает лучше, чем авианосцы», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».
Политолог Антон Бредихин, в свою очередь, связал снижение симпатий к США с их непоследовательностью. По его оценке, Дональд Трамп обещал сосредоточиться на внутренних проблемах, но усилил вмешательство в дела других стран. На этом фоне политика КНР оказалась более стабильной и предсказуемой для мира.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с председателем Госсовета Китая Ли Цяном сообщил, что взаимный турпоток двух стран за первое полугодие 2026 года вырос примерно в полтора раза. Глава кабмина также отметил растущий интерес россиян и китайцев к культуре, истории и традициям друг друга.