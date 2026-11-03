Китай становится привлекательнее для других государств благодаря сотрудничеству в экономике, культуре и технологиях, заявил политолог Юрий Самонкин, комментируя исследование американской компании Pew Research Center. По данным центра, в большинстве стран мира люди стали лучше относиться к Пекину, чем к Вашингтону.

«Китай — древняя цивилизация с тысячелетней историей. Они прекрасно понимают, что можно покорять мир не пушками, а гармонией. Дарить панды дружественным странам, нести в мир маркетплейсы и цифровые технологии — это работает лучше, чем авианосцы», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».

Политолог Антон Бредихин, в свою очередь, связал снижение симпатий к США с их непоследовательностью. По его оценке, Дональд Трамп обещал сосредоточиться на внутренних проблемах, но усилил вмешательство в дела других стран. На этом фоне политика КНР оказалась более стабильной и предсказуемой для мира.