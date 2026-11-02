Взаимные посещения ядерных объектов США и Китая могут положить начало новым договорённостям по контролю над вооружениями и снизить риск опасного противостояния. Однако на пути к масштабному соглашению остаются серьёзные препятствия. Об этом в интервью сайту МК.Ru рассказал заслуженный юрист России, профессор Юрий Жданов.

По словам эксперта, инициативу необычных визитов первым выдвинул Пекин. Как сообщает CNN, представители двух государств предварительно обсудили возможность допуска специалистов в американские национальные лаборатории и аналогичные китайские центры. Вашингтон также рассматривает посещение испытательных полигонов.

Жданов считает подобные контакты перспективным инструментом укрепления доверия. В дальнейшем они способны создать основу для трёхсторонних переговоров с участием России, на которых настаивает президент США Дональд Трамп.

Главное препятствие — существенная разница в ядерных арсеналах. США располагают примерно пятью тысячами боеголовок, тогда как Китай — около 600. Поэтому Пекин не торопится принимать ограничения, способные затормозить развитие его стратегических сил.

«Китай справедливо желает чувствовать себя равным с ними, а не более слабым младшим партнёром. Поэтому он лавирует в переговорах, одновременно расширяя свою инфраструктуру ядерного оружия», — сказал эксперт.

При этом он обратил внимание на противоречивую позицию Вашингтона. С одной стороны, американская администрация стремится к договорённостям, с другой — допускает возобновление ядерных испытаний и обвиняет Китай в секретных экспериментах.

По мнению Жданова, даже ограниченные меры прозрачности могут стать важным шагом к предотвращению новой гонки вооружений.