Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 октября, 12:48

Луна и Марс в общих планах: Россия и Китай обсуждают новые космические миссии

Баканов: Россия и Китай обсуждают совместные миссии на Луну и Марс

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Россия и Китай обсуждают совместные космические миссии на Луну и Марс. Ещё одним направлением сотрудничества станет повышение точности спутниковой навигации за счёт взаимодействия российских и китайских систем. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал ИС «Вести».

По словам руководителя госкорпорации, переговоры Москвы и Пекина сосредоточены сразу на трёх направлениях, охватывающих как практическое использование космических технологий на Земле, так и исследование других небесных тел.

«Первое — это совместное применение навигационного сигнала. У нас ГЛОНАСС, у китайцев Бэйдоу, чтобы увеличивать точность. Второе — это совместная работа по лунной миссии. И третье — это совместная работа по марсианской миссии», — пояснил Баканов.

Сотрудничество в области спутниковой навигации позволит совершенствовать определение координат с использованием двух систем.

Почти 400 аппаратов над Землёй: Баканов раскрыл число запущенных в 2026 году спутников РФ
Почти 400 аппаратов над Землёй: Баканов раскрыл число запущенных в 2026 году спутников РФ

Ранее Life.ru рассказывал, что Россия и Китай утвердили дорожную карту сотрудничества в области спутниковой навигации на 2026–2030 годы. Документ подписали в ноябре 2025 года. Он предусматривает совместное развитие технологий позиционирования и создание единых стандартов для коммерческого использования ГЛОНАСС и BeiDou.

Кроме того, в эксклюзивном интервью Life.ru Баканов подробно рассказывал о создании Международной научной лунной станции. Россия намерена обеспечить будущую инфраструктуру источником атомной энергии. В 2025 году Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация подписали соответствующий меморандум. А 15 октября глава Росатома Алексей Лихачёв сообщил о планах построить первую атомную электростанцию на Луне к середине следующего десятилетия.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Китай
  • Дмитрий Баканов
  • Роскосмос
  • Космос
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar