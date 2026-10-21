Луна и Марс в общих планах: Россия и Китай обсуждают новые космические миссии

Россия и Китай обсуждают совместные космические миссии на Луну и Марс. Ещё одним направлением сотрудничества станет повышение точности спутниковой навигации за счёт взаимодействия российских и китайских систем. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал ИС «Вести».

По словам руководителя госкорпорации, переговоры Москвы и Пекина сосредоточены сразу на трёх направлениях, охватывающих как практическое использование космических технологий на Земле, так и исследование других небесных тел.

«Первое — это совместное применение навигационного сигнала. У нас ГЛОНАСС, у китайцев Бэйдоу, чтобы увеличивать точность. Второе — это совместная работа по лунной миссии. И третье — это совместная работа по марсианской миссии», — пояснил Баканов.

Сотрудничество в области спутниковой навигации позволит совершенствовать определение координат с использованием двух систем.