Луна и Марс в общих планах: Россия и Китай обсуждают новые космические миссии
Баканов: Россия и Китай обсуждают совместные миссии на Луну и Марс
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Россия и Китай обсуждают совместные космические миссии на Луну и Марс. Ещё одним направлением сотрудничества станет повышение точности спутниковой навигации за счёт взаимодействия российских и китайских систем. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал ИС «Вести».
По словам руководителя госкорпорации, переговоры Москвы и Пекина сосредоточены сразу на трёх направлениях, охватывающих как практическое использование космических технологий на Земле, так и исследование других небесных тел.
«Первое — это совместное применение навигационного сигнала. У нас ГЛОНАСС, у китайцев Бэйдоу, чтобы увеличивать точность. Второе — это совместная работа по лунной миссии. И третье — это совместная работа по марсианской миссии», — пояснил Баканов.
Сотрудничество в области спутниковой навигации позволит совершенствовать определение координат с использованием двух систем.
Ранее Life.ru рассказывал, что Россия и Китай утвердили дорожную карту сотрудничества в области спутниковой навигации на 2026–2030 годы. Документ подписали в ноябре 2025 года. Он предусматривает совместное развитие технологий позиционирования и создание единых стандартов для коммерческого использования ГЛОНАСС и BeiDou.
Кроме того, в эксклюзивном интервью Life.ru Баканов подробно рассказывал о создании Международной научной лунной станции. Россия намерена обеспечить будущую инфраструктуру источником атомной энергии. В 2025 году Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация подписали соответствующий меморандум. А 15 октября глава Росатома Алексей Лихачёв сообщил о планах построить первую атомную электростанцию на Луне к середине следующего десятилетия.