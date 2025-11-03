Россия и США
3 ноября, 11:20

РФ и КНР утвердили новую дорожную карту сотрудничества в спутниковой навигации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ekaterina Bykova

Китай и Россия подписали стратегическую программу сотрудничества в области спутниковой навигации на 2026–2030 годы. Документ скрепили генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и председатель комитета китайской спутниковой системы Гуань Цзюнь.

«Стороны приняли совместное заявление по итогам реализации российско-китайской дорожной карты сотрудничества в области спутниковой навигации на 2021–2025 годы», — сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Новая дорожная карта предусматривает интеграцию российской ГЛОНАСС и китайской BeiDou, совместное развитие технологий позиционирования и создание единых стандартов для коммерческого использования. Подписание состоялось в ходе 30-й регулярной встречи глав правительств, где также был утверждён пакет двусторонних документов по энергетике и транспортной логистике.

Мишустин назвал двух стратегических партнёров, с которыми России надо дружить
Ранее Китай выразил протест ЕС из-за включения компаний из КНР в 19-й пакет санкций. Тем не менее КНР временно прекратила закупки российской нефти из-за новых санкций. Однако «Газпром» в третий раз за месяц обновил рекорд поставок газа в Китай по «Силе Сибири».

Мария Любицкая
