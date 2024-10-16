Мишустин назвал двух стратегических партнёров, с которыми России надо дружить

Одним из приоритетов внешней политики России является укрепление дружеских отношений и сотрудничества с Китаем и Монголией. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Укрепление дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества с КНР и с Монголией — нашими близкими соседями и стратегическими партнёрами — является одним из наших приоритетов во внешней политике государства. Готовы вместе работать для процветания наших стран, повышения качества жизни наших граждан», — сказал премьер на встрече глав правительств Китая, России и Монголии.

Мишустин отметил, что договорённости политиков, которые прозвучали на встрече, станут надёжной основой для дальнейшей работы. Глава правительства считает, что при формировании многополярного мира важно налаживать эффективное региональное сотрудничество. Также министр выразил надежду, что китайский проект «Один поезд — один путь» и монгольская концепция «Степной путь» поможет общим интересам.