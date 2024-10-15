Белоусов отметил солидарность военных России и Китая в оценке мировой ситуации

Военные ведомства России и Китая придерживаются единой позиции по мировым событиям и имеют общее понимание необходимых действий в сложившейся ситуации. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся, проходившей 15 октября в Пекине.

Белоусов подчеркнул, что недавние переговоры с китайским министром обороны прошли продуктивно, показав совпадение взглядов на текущие процессы. Он также отметил важность усилий председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина, которые способствовали укреплению стратегического партнёрства между двумя странами.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе встречи с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся. Видео © Telegram / Минобороны России