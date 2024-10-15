Белоусов отметил солидарность военных России и Китая в оценке мировой ситуации
Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе встречи с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся. Обложка © Telegram / Минобороны России
Военные ведомства России и Китая придерживаются единой позиции по мировым событиям и имеют общее понимание необходимых действий в сложившейся ситуации. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся, проходившей 15 октября в Пекине.
Белоусов подчеркнул, что недавние переговоры с китайским министром обороны прошли продуктивно, показав совпадение взглядов на текущие процессы. Он также отметил важность усилий председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина, которые способствовали укреплению стратегического партнёрства между двумя странами.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе встречи с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся. Видео © Telegram / Минобороны России
«У нас совместная история, длительный совместный путь. Мы с уверенностью смотрим в будущее», — резюмировал Белоусов.
Ранее Белоусов провёл инспекцию объектов военной и социальной инфраструктуры Северного флота. Он нанёс визит в рамках рабочей поездки в Мурманскую область. Также глава Минобороны России вручил медали «Золотая Звезда» участникам СВО, проявившим воинскую доблесть и отвагу.