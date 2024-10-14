Белоусов поехал открывать новую эру в военном сотрудничестве с Китаем по приказу Путина

Главу Минобороны России Андрея Белоусова, прибывшего с официальным визитом в столицу Китая на переговоры с военным и военно-политическим руководством КНР, встретили оркестр и рота Почётного караула. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

Андрей Белоусов в Пекине. Видео © Telegram / Минобороны России

Церемония встречи российской делегации проводилась у здания Центрального военного совета КНР. В ней приняла участие рота Почётного караула и оркестр. Встречать Белоусова приехал глава китайского Минобороны адмирал Дун Цзюнь.

Белоусов во время мероприятия подчеркнул важность совместной работы РФ и КНР в военной сфере для поддержания глобальной и региональной стабильности. Он отметил, что Москва ожидает тесного взаимодействия, направленного на результат.

«Российско-китайское военное сотрудничество — важный элемент повышения обороноспособности, поддержания глобальной и региональной стабильности. Мы регулярно проводим совместную оперативную и боевую подготовку на суше, море и в воздухе. Успешно отрабатываем учебно-боевые задачи, в том числе самой высокой сложности», — сказал глава Минобороны РФ на переговорах с китайским коллегой Дун Цзюнем.

Министр обороны России также возложил цветы к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Этот монумент воздвигли в 1952—1958 годах в память о героях, отдавших жизни в борьбе китайского народа за революцию в XIX и XX веках. Он является национальным памятником и достигает 38 метров в высоту.

Белоусов выразил уверенность в том, что встреча благотворно повлияет на российско-китайское стратегическое партнёрство в оборонной сфере.

Цзюнь со своей стороны обратил внимание на огромное доверие президента России Владимира Владимировича Путина Белоусову, которое свидетельствует о его лидерстве. Он призвал коллегу приложить обоюдные усилия, чтобы отрыть новую эру в военном сотрудничестве Москвы и Пекина.

«Хотя это наша первая встреча, но у нас есть прочная основа дружбы между странами и общее желание продвигать военное сотрудничество. Уверен, что мы будем хорошим друзьями», – сказал Цзюнь.