Белоусов осмотрел объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флота
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл инспекцию объектов военной и социальной инфраструктуры Северного флота. Он нанёс визит в рамках рабочей поездки в Мурманскую область. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флота. Видео © Telegram / Минобороны РФ
В докладе министру обороны РФ командующий подводными силами Северного флота вице-адмирал Анатолий Коваленко доложил о результатах реконструкции причального фронта для атомных подводных лодок проекта 955. Обновлённая система обеспечивает подводные лодки необходимыми энергосредами, связью, воздухом и водой, что значительно уменьшает износ механизмов и систем кораблей. Также, как отчитался Коваленко, на данный момент ведутся работы по замене кораблей 3-го поколения на подлодки четвертого поколения.
Министр обороны поднялся на борт атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир». Там ему продемонстрировали работу отсека радиоэлектронного вооружения. Затем он проверил ракетные шахты, где сейчас хранятся межконтинентальные баллистические ракеты. В ходе поездки Белоусов провёл проверку объектов военной и социальной инфраструктуры 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.
К 2030 году, как отмечается в докладе министру обороны, запланирована реализация программы развития соединения морской пехоты. Белоусов во время своего визита посетил мемориал морским пехотинцам, погибшим в бою, и возложил цветы.
Ранее Life.ru рассказал, как глава Минобороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» участникам СВО, проявившим воинскую доблесть и отвагу. Церемонию провели в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка в Москве. Также Life.ru рассказал про героический подвиг одного из бойцов, который даже оставшись один на один с врагом не оступил.
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