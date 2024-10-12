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12 октября, 19:08

Минобороны отменяет положение о кадровом резерве

Министр обороны РФ Белоусов упразднил положение о кадровом резерве ведомства

Министерство обороны России подготовило проект приказа об отмене положения о кадровом резерве ведомства. Соответствующий документ появился на официальном портале проектов правовых актов.

«Приказываю признать утратившим силу приказ министра обороны ‎Российской Федерации от 14 августа 2017 г. №495 «Об утверждении положения о кадровом резерве Министерства обороны Российской Федерации» <...> с изменениями, внесенными приказом министра обороны Российской Федерации от 23 ноября 2017 г. №698», — указано в приказе главы российского оборонного ведомства Андрея Белоусова.

Как указано в пояснительной записке к документу, вышеуказанный приказ утратил свою актуальность. Напомним, что кадровый резерв Минобороны касался должностей на гражданской госслужбе.

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Ранее Андрей Белоусов утвердил указ о начале осеннего призыва, который пройдёт с октября по декабрь. Также документ предусматривает увольнение со службы солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок воинской службы по призыву истёк.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ultraskrip

Оксана Попова
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