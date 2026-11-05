Абхазию с января по сентябрь 2026 года посетили около 1,74 млн туристов. Министр туризма республики Астамур Логуа в интервью «ВФокусе Mail» допустил, что к концу года турпоток достигнет двух миллионов человек.

В октябре Абхазия приняла на 15% больше туристов, чем годом ранее. Число осенних бронирований у туроператоров выросло на 19–25%, сообщили в министерстве. Одним из факторов роста Логуа назвал расширение авиасообщения. За девять месяцев аэропорт Сухума обслужил более 153 тысяч пассажиров. Новые рейсы, по словам министра, помогли привлечь гостей из отдалённых регионов России.

По оценке Логуа, около 70–75% гостиниц Абхазии соответствуют уровню трёх звёзд, а четырёх- и пятизвёздочных отелей пока мало. Министр считает, что трёхзвёздочные гостиницы тоже могут привлекать гостей за счёт качества обслуживания.

Ранее Life.ru рассказывал, что Турция, вероятно, останется дорогим направлением для российских туристов и в 2027 году из-за высокой инфляции и сдерживаемого курса лиры. По данным турецкого статистического института, в августе размещение и питание подорожали на 27,53% в годовом выражении.