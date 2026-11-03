Россияне всё чаще отправляются на поиски останков доисторических существ, превращая палеонтологические раскопки в необычный вид туризма. За последний год интерес к такому отдыху увеличился на 20%, а стоимость отдельных экспедиций достигает 40 тысяч рублей с человека. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Россияне стали чаще ездить на раскопки древних животных. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Вместо привычных экскурсий путешественники выбирают заброшенные карьеры, речные берега и овраги. Вооружившись инструментами, они разбивают породу и просеивают грунт в надежде обнаружить зубы древних акул, окаменевшие раковины или фрагменты скелетов морских ящеров.

В России спрос на поиск окаменелостей вырос на 20% за год. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Возраст некоторых находок достигает 450 миллионов лет. Обнаруженные сокровища участники нередко увозят домой в качестве памятных трофеев.

Окаменевший трилобит. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

В Московской области подобное приключение обойдётся минимум в 3,5 тысячи рублей. Организаторы отдельных поездок обещают помочь отыскать до 20 акульих зубов всего за час.

В Ленинградской области туристам предлагают за 3,5–4 тысячи рублей поискать трилобитов — древних морских членистоногих.

Более продолжительные путешествия стоят значительно дороже. Трёхдневная экспедиция за аммонитами и останками плезиозавров в Ульяновской области оценивается в 40 тысяч рублей.

В Волгоградской области за 38 тысяч можно отправиться на поиски костей мозазавров — гигантских морских хищников эпохи динозавров.

Обычно участникам предоставляют инструменты и сопровождение специалиста. В многодневные программы также включают проживание и трансфер.