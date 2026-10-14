Археологи нашли в Египте фрагменты двух гигантских статуй Рамсеса II

Египетские археологи обнаружили в дельте Нила остатки двух гигантских статуй, которые связывают с фараоном Рамсесом II. Одно из изваяний первоначально могло достигать 8,5 метра в высоту. Раскопки прошли в деревне Бехбейт-эль-Хагар провинции Гарбия после того, как местный житель нашёл на своём участке камень с древними надписями. Об открытии сообщило Министерство туризма и древностей Египта.

«В ходе раскопок обнаружены фрагменты двух гигантских статуй, предположительно, принадлежащих фараону Рамсесу II. Первая находка представляет собой голову статуи высотой около 1,6 метра, а длина обнаруженного фрагмента второй статуи составляет около 2,4 метра», — говорится в заявлении ведомства.

Первое изваяние изображает правителя в двойной короне, которая символизировала объединение Верхнего и Нижнего Египта. Рядом исследователи обнаружили часть опорного столба с высеченным именем фараона. По размерам сохранившейся головы специалисты предположили, что полная высота памятника вместе с основанием составляла около 8,5 метра.

От второй скульптуры уцелела значительная часть туловища и голова с различимыми чертами лица. Ноги и основание до наших дней не сохранились. На изображении правитель носит традиционный царский головной убор немес. Археологи допускают, что этот памятник также посвящён Рамсесу II.

Кроме того, участники экспедиции извлекли из земли блок розового гранита длиной 1,3 метра. На его поверхности сохранились иероглифы с титулами древнеегипетского правителя — «Царь Верхнего и Нижнего Египта» и «Сын Ра». Камень находился примерно в метре от второй статуи.

Поводом для начала исследований стало обращение местного фермера, который заметил необычный камень во время работы на принадлежащей ему земле. Мужчина сообщил о находке специалистам по охране древностей. После осмотра участка сотрудники ведомства организовали археологические раскопки.

Рамсес II принадлежал к XIX династии и правил Египтом в XIII веке до нашей эры. Специалисты продолжают исследовать обнаруженные предметы, чтобы выяснить их связь с древними сооружениями и установить первоначальное расположение статуй.

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