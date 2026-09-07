В Египте нашли гробницу с «дверью в мир живых» возрастом 4 тысячи лет
Обложка © Пресс-сдлужба Министерства туризма и древностей Египта
Гробницу высокопоставленного древнеегипетского чиновника Сехентиу-Птаха обнаружили в некрополе Саккара. В погребальной часовне сохранилась ложная дверь, через которую, по верованиям египтян, душа умершего могла посещать мир живых. Об открытии пишет Smithsonian Magazine со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта.
Находка относится к эпохе Древнего царства и насчитывает около четырёх тысяч лет. Высеченная в камне дверь осталась на первоначальном месте, а перед ней археологи нашли полный набор алебастровых предметов для заупокойных обрядов: жертвенный стол, диск для подношений, сосуды и бассейн для очищения.
Иероглифы помогли установить имя владельца захоронения. Сехентиу-Птах служил королевским камергером, руководил работами и документацией правителя, хранил тайны царских приказов, надзирал за писцами и был жрецом богини Маат.
Рядом исследователи вскрыли сеть погребальных шахт, которую использовали и в более поздние эпохи. Внутри сохранились человеческие останки, расписные элементы саркофагов, деревянная статуя сокола, керамика и свыше ста фаянсовых ушебти — фигурок, призванных выполнять работу за покойного в загробном мире.
Кроме того, миссия обнаружила три запечатанных каменных саркофага. Часть шахт разграбили ещё в древности, однако расположение уцелевших предметов позволит учёным проследить, как некрополь перестраивали и повторно использовали на протяжении столетий.
Саккара находится примерно в 30 километрах южнее Каира. Она служила главным некрополем Мемфиса и оставалась местом захоронений вплоть до римской эпохи.
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