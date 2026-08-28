Античное производство: На Тамани раскопали квартал, где вино лилось тоннами
Археологи нашли в Фанагории крупный винодельческий район начала нашей эры
Обложка © Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело»
Российские археологи обнаружили в Фанагории на Таманском полуострове целый район виноделов, работавший в начале нашей эры. Находки позволяют считать древний город одним из крупнейших центров виноделия античного Причерноморья, сообщил фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело».
Археологи исследовали несколько кварталов и нашли остатки пяти виноделен. По оценке исследователей, крупнейшая из них могла выпускать до 30 тонн вина в год, а общий объём производства в Фанагории исчислялся тысячами тонн. Рядом располагались склады и торговые лавки, а сам район находился в центре города неподалёку от морского порта.
Учёным удалось восстановить практически весь процесс производства. Виноград давили ногами на специальных площадках, после чего сок переливали в огромные сосуды — пифосы. Всего обнаружено около 60 таких ёмкостей вместимостью от 600 до 800 литров.
Готовое вино разливали по амфорам, которые предварительно обеззараживали с помощью серы. Следы этого вещества сохранились на дне некоторых сосудов. В Фанагории делали как красное, так и белое вино, продавая его не только местным жителям, но и отправляя в другие греческие колонии Северного Причерноморья.
О масштабах торговли говорят сотни золотых и медных монет, найденных в квартале виноделов. Развитию производства помогали мягкий климат и плодородные земли Тамани, где виноградники занимали тысячи гектаров. Теперь археологи собираются провести генетический анализ находок. Исследование должно помочь выяснить состав античного напитка и определить сорта винограда, которые выращивали жители Фанагории.
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