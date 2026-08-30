В Египте раскопали древнюю винодельню времён Рамсеса II у храма Сехмет

В Египте археологи нашли древнюю винодельню недалеко от храма богини Сехмет в районе Мит-Рахина — на месте древнего города Мемфис. Об этом сообщило министерство туризма и древностей страны.

«В ходе раскопок в районе к востоку от храма Сехмет в Мит-Рахине было обнаружено сооружение из известняка, которое, предположительно, использовалось как давильня для производства вина. Внутри него найдены виноградные косточки, что подтверждает эту версию», — написано в заявлении.

Египетско-китайская экспедиция также откопала остатки жилого дома из сырцового кирпича, каменные блоки, обломки статуй, глиняную посуду, амулеты из фаянса, маленькие фигурки из обожжённой глины и известняка, а также остраконы (черепки с надписями) и вотивные стелы (посвятительные плиты).

Большинство каменных находок относятся к эпохе Нового царства — особенно ко времени фараона Рамсеса II. Учёные считают, что часть этих фрагментов могла быть частью большого храмового комплекса Птаха — главного святилища Мемфиса, частью которого был и храм Сехмет.

В Высшем совете по древностям отметили, что эти находки доказывают: люди постоянно жили на этом месте начиная с Третьего переходного периода и Позднего царства и вплоть до Птолемеевской и греко-римской эпох. То есть городская жизнь в Мемфисе продолжалась даже после того, как храм потерял своё религиозное значение.

Кстати, храм Сехмет нашли случайно в 1959 году, когда строили дом. Первые раскопки провели в начале 1960-х, а спустя больше полувека исследование возобновила совместная египетско-китайская миссия.

Ранее археологи, проводившие раскопки под полом храма Гроба Господня в Иерусалиме, пришли к выводу, что здесь, скорее всего, действительно находится та самая погребальная пещера, где был похоронен Иисус Христос. Учёные нашли высеченные в скале гробницы, а также следы древних виноградников и оливковых рощ. Интересно, что местность и детали очень точно совпадают с библейским описанием: сад, каменная гробница, скала для распятия — и всё это находилось за городскими стенами, но совсем рядом с городом.