3200 лет под землёй: что оказалось на новом фрагменте легендарного договора Рамсеса II

Турецкие археологи обнаружили в древней столице хеттов Хаттусе фрагмент глиняной таблички, оказавшийся частью одной из копий Кадешского мирного договора между хеттским царём Хаттусили III и египетским фараоном Рамсесом II. Об этом сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Находку сделали во время раскопок в районе Бююккале, где располагался царский комплекс. Сохранилась только одна сторона фрагмента, а его изучение заняло около года. Надпись выполнена аккадской клинописью. Учёные установили, что сохранившиеся строки относятся к положениям, которые принято обозначать как статьи 12–20 договора. В них говорится о людях, бежавших из Египта в страну Хатти и обратно, а также содержатся формулировки о недопустимости разрушения их домов.

«Мы нашли следы мира тысячелетней давности в земле Анатолии», — заявил Эрсой.

По его словам, положения о защите жилищ людей несут послание, которое сохраняет значение спустя тысячелетия. При этом речь идёт не о современном праве на убежище. Известные версии договора предусматривали взаимную выдачу беглецов между двумя державами, одновременно ограничивая наказание возвращённых людей и их семей.

Кадешский мирный договор был заключён в XIII веке до нашей эры после длительного противостояния Египта и Хеттского царства. Его оригиналы на серебряных пластинах не сохранились, однако текст известен по египетским надписям и клинописным копиям из Хаттусы.

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