Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 октября, 07:55

В Курской области нашли зуб крупного птерозавра возрастом 100 млн лет

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

В Фатежском районе Курской области обнаружили целый зуб птерозавра, который жил около 100 миллионов лет назад. Находку сделали во время изучения песчаных отложений мелового периода. Длина зуба древнего летающего ящера составляет примерно 2,5 сантиметра, а толщина не превышает четырёх миллиметров. Об этом рассказали в Курском палеонтологическом сообществе.

  • Зуб птерозавра в Курской области. Фото © VK / Курское Палеонтологическое Сообщество
    Зуб птерозавра в Курской области. Фото © VK / Курское Палеонтологическое Сообщество
  • Зуб птерозавра в Курской области. Фото © VK / Курское Палеонтологическое Сообщество
    Зуб птерозавра в Курской области. Фото © VK / Курское Палеонтологическое Сообщество
  • Зуб птерозавра в Курской области. Фото © VK / Курское Палеонтологическое Сообщество
    Зуб птерозавра в Курской области. Фото © VK / Курское Палеонтологическое Сообщество

Зуб птерозавра в Курской области. Фото © VK / Курское Палеонтологическое Сообщество

1 / 3

Редкую окаменелость 3 октября нашёл Алексей Мирошниченко. Он исследовал морские песчаные отложения сеноманского яруса в Фатежском районе и просеивал песок.

«Птерозавра предварительно определили как Орнитохейрида, предположительно из рода Coloborhynchus»,сообщают исследователи.

Это уже второй зуб птерозавра, который исследователи нашли в этой местности. Однако предыдущая находка представляла собой лишь часть зуба, тогда как на этот раз удалось обнаружить целый экземпляр.

Ранее в этих же песчаных отложениях находили останки древних морских животных. Среди них — зубы акул и кости ихтиозавров.

Колоборинхи, к которым предположительно относился древний ящер, обитали на Земле примерно 140–93 миллиона лет назад. Это были крупные летающие рептилии. У некоторых представителей рода, например Coloborhynchus capito, размах крыльев достигал семи метров, а длина черепа — 75 сантиметров. Их считают самыми крупными среди известных представителей семейства орнитохейрид. Эти птерозавры отличались необычным строением морды. Кончик их клюва расширялся и образовывал крупную «розетку» с зубами, которые выступали вперёд и в стороны. Кроме того, на морде располагался гребень, напоминавший по форме киль.

«Адская свинья» возрастом 30 млн лет оказалась загадочнее, чем думали
«Адская свинья» возрастом 30 млн лет оказалась загадочнее, чем думали

Ранее Life.ru рассказывал об обнаружении останков неандертальца в Ираке. Исследователи предположили, что около 75 тысяч лет назад древний человек погиб от удара деревянным копьём, которое, вероятно, пронзило его тело насквозь. Останки нашли в пещере Шанидар. Эта находка способна стать самым древним свидетельством смертельного нападения с использованием подобного оружия.

Больше новостей о древних животных, открытиях и исследованиях — в разделе «Наука» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Археология
  • Наука
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar